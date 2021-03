Activision Blizzard licenzia 50 dipendenti, gli spettano gift card

Activision Blizzard ha recentemente annunciato che è pronta a licenziare 50 dipendenti, mossa che il top executive Tony Petitti ha dichiarato essere il risultato di una strategia dovuta alle problematiche legate alla diffusione della pandemia di Coronavirus che ha colpito il mondo intero. In una intervista avvenuta nella giornata di ieri Petitti non ha divulgato dettagli su quali ruoli sarebbero stati influenzati, ma ha semplicemente affermato che la divisione che gestisce la componente e-sports avrà in futuro un ruolo differente e meno dipendente dagli eventi dal vivo.

La società ha dichiarato di aver mantenuto la stragrande maggioranza del suo personale nel corso del 2020, ma ora era necessario attuare un cambiamento drastico. Activision Blizzard ha detto che sta informando coloro che stanno per perdere il lavoro nella giornata odierna e che ognuno di loro riceverà “pacchetti di licenziamento adeguati”. Ad aver perso il proprio posto ci sarebbero anche altri dipendenti dello studio King, famosi per aver creato il gioco mobile Candy Crush. A questo persone spetteranno indennità di licenziamento per 90 giorni e delle gift card da 200$ da spendere sul battle-net.

Petitti ha riconosciuto che i tagli sono dovuti ad un misto di necessità di dimezzare i costi e a ricollocare alcune risorse ad altre aree. Un portavoce di Activision Blizzard alla testata Bloomberg ha dichiarato quanto segue. “I giocatori scelgono di connettersi ai nostri giochi in digitale. I team dedicati agli e-sports hanno dovuto adattarsi alla situazione causata dalla pandemia, impatto che ha colpito principalmente gli eventi live.”

Nonostante il successo di Call of Duty Warzone che ha portato nelle casse dell’azienda un quantitativo enorme di soldi, sembrerebbe che Activision Blizzard si sia trovata con le spalle al muro ed abbia dovuto inevitabilmente diminuire la propria forza lavoro. Una situazione non certo ottimale che ci auguriamo possa risolversi al meglio nel prossimo futuro. Per ogni dettaglio ed eventuali informazioni a riguardo, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.