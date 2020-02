Activision: tanti giochi remake e remaster in arrivo, è ufficiale

Sappiamo bene che molti di voi credono ancora che sviluppare anche una più semplice remastered rubi tempo prezioso che potrebbe, invece, essere dedicato alla creazione di nuovi giochi, ma non è così. Là fuori è pieno di giochi che meriterebbero di essere riscoperti dalle nuove generazioni, e questo può accadere soltanto dopo un laborioso restauro. Activision lo sa bene ed infatti l’azienda statunitense ha intenzione di proseguire la sua politica di proporre remastered.

Dopo aver lavorato alla remaster di alcuni dei titoli più importanti della vecchia PlayStation come Crash e Spyro, Activision è pronta ed ha in sviluppo diversi titoli rimasterizzati da proporre, come annunciato all’interno dei nuovi documenti sui risultati finanziari della stessa compagnia. Ovviamente non sappiamo bene quali giochi saranno, ma rimaniamo molto curiosi. Se il lavoro sarà al pari dei titoli citati allora non possiamo fare altro che gioire.

Del resto ci sono ancora giochi che avrebbero bisogno di una svecchiata, titoli che con il passare del tempo sono diventati “ingiocabili” o magari essere scoperti da quei giocatori che, per mancanza di tempo e soldi forse, non hanno potuto recuperare da piccoli. Non ci resta quindi che aspettare e scoprire col tempo a cosa stia lavorando Activision magari proprio durante l’anno in corso e proporli, perché no, anche su PS5 e Xbox Series X.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di scoprire quali titoli saranno rimasterizzati da Activision? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.