Sono passati diversi mesi da quando arrivò la notizia dell’acquisizione di Activision, Blizzard e King da parte di Microsoft, ma ancora oggi sembra esserci una certa incertezza attorno a questo affare. Sebbene gli enti regolatori brasiliani abbiano dato il loro ok, in Europa sanno per iniziare tutta una serie di indagini che porteranno questa chiacchieratissima acquisizione sotto la lente d’ingrandimento, e quel che emerge pone un interessante quesito.

Come viene riportato dalla redazione Reuters, l’EU ha inviato a diverse compagnie un questionario contenente oltre 100 domande in cui è stato chiesto a sviluppatori, publisher e distributori se l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft potrebbe influire in qualche modo sulla vendita e sulla disponibilità dei giochi console e PC attraverso i servizi presenti nell’ecosistema Xbox come il servizio di streaming dei giochi cloud o Xbox Game Pass.

Oltre a questo, all’interno del questionario viene chiesto quanto potrebbe essere importante l’esclusività dei prossimi titoli della saga di Call of Duty. Nello specifico l’EU chiede anche chi tra PlayStation, GeForce Now, Stadia, Amazon Luna e Facebook Gaming si ritroverebbe a essere più attraente per i giocatori dopo l’accordo. Le compagnie hanno tempo fino al 10 ottobre per rispondere, e questo preannuncia che molto presto scopriremo ulteriori dettagli su questa acquisizione.

Tra le compagnia citate all’interno del questionario, sappiamo già che Sony non sembra vedere di buon occhio questa acquisizione da parte di Microsoft. D’altronde, i due colossi videoludici sono antagonisti da ormai diversi anni e da molteplici generazioni videoludiche. Dall’altra parte della medaglia, invece, Microsoft ha più volte tranquillizzato dichiarando che questa acquisizione può fare bene a tutto il mercato videoludico. Quel che è certo è che al momento attuale questa telenovela andrà avanti ancora per un po’, ma sembra improbabile che questa storia possa concludersi male per la compagnia di Redmon.