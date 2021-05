Activision nega i licenziamenti in Toys for Bob

I report dei licenziamenti su Toys for Bob sono falsi. Ad ammetterlo è Activision, tramite un comunicato stampa rilasciato nel corso della giornata odierna. La situazione si era fatta decisamente oscura, considerando che lo studio dietro l’ultimo capitolo di Crash Bandicoot 4 (e la remaster dei primi tre capitoli di Spyro) ha dovuto spostare per forza di cose i lavori su Call of Duty Warzone. Una situazione decisamente fumosa, che ha richiesto appunto un chiarimento dal publisher statunitense.

Nel comunicato stampa, diffuso tramite Twitter, Activision ha preso la palla al petto, schierandosi contro i rumor e bollandoli come falsi. Una press release che si scaglia contro i falsi report di licenziamento, soprattutto sulla riduzione del personale operativo di Toys for Bob. “I report che parlano di licenziamenti in Toys for Bob non sono corretti”, la frase che apre la missiva digitale, che si conclude specificando come nessuno sviluppatore sia stato licenziato o allontanato dopo un riassetto interno.

Effettivamente, da come si era già letto nel tweet dello sviluppatore, in realtà ci sono state alcune partenze indipendenti di alcuni sviluppatori. Stiamo però parlando di una piccola parte di personale, che ha deciso di migrare altrove. La situazione dunque non appare così drammatica come recentemente riportato e Activision è intervenuta per riportare la calma dopo le ultime 24 ore, decisamente molto concitate.

Oltre a Call of Duty Warzone, inoltre, Activision ha anche specificato che Toys for Bob continuerà a lavorare anche a Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Incorrenti dunque i rumor che parlavano di uno spostamento al 100% del team di sviluppo verso il Battle Royale del publisher, che si è comunque rivelato essere uno dei fenomeni più importanti degli ultimi anni ed è apparso abbastanza chiaro come il progetto necessiti di ulteriori risorse. Ulteriori risorse che sono state trovate, appunto, in Toys for Bob.