Activision: tutti i nuovi progetti svelati da un leak

Pare che dopo il successo riscosso al lancio del nuovo battle royale Call Of Duty Warzone, Activision stia pensando di adottare nuovamente la formula free to play per un nuovo titolo di Call Of Duty, dato in sviluppo a Sledgehammer Games e in arrivo tra circa un anno. Questa ipotesi è riportata dal noto insider TheGamingRevolution che ci informa, inoltre, su un possibile ritorno in versione remastered di Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex (l’ira di Cortex), gioco uscito nel lontano 2001 su PlayStation 2 e nel 2002 su Xbox e Nintendo GameCube.

In lavorazione presso il publisher pare esserci anche Tony Hawk’s Pro Skater, sempre in versione remastered. Per chi non lo sapesse, si tratta del primo gioco della celebre serie di skateboard uscita nel 1999 e sponsorizzata direttamente dallo skater Tony Hawk. Di seguito vi riportiamo il tweet dell’insider, che sembra mostrarsi abbastanza sicuro delle informazioni in suo possesso:

Some Activision games in the works: Tony Hawk Proskater Remastered, Call of Duty 2020 (code-named PROJECT: ZEUS), MW2 Remastered, a F2P COD game from SHGames (2021 ETA), a PvP Crash game, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 12, 2020

Da come potete leggere nel tweet, tra i giochi in lavorazione ci sarebbe anche un nuovo capitolo di Call Of Duty previsto in uscita per l’autunno 2020, con nome in codice “Project Zeus”. Oltre alla rivisitazione di Crash Bandicoot e Tony Hawk Pro Skater, sarebbe in sviluppo anche la remaster di Call Of Duty Modern Warfare 2. Molto interessante il progetto di nuovo gioco PvP di Crash Bandicoot. Dopo il lancio di successo di Crash Tag Team Racing Nitro-Fueled, Activision pare quindi intenzionata a sperimentare qualche nuova formula basata sulla competizione spietata tra giocatori.

Vi ricordiamo di prendere in considerazione che al momento niente di quanto riportato in questa news è stato confermato in via ufficiale, tuttavia non sarebbe sbagliato pensare se nell’epoca segnata dal ritorno di numerosi titoli di vecchia generazione (tramite versioni remastered o veri e propri remake), Activision stia pensando di riportare alla luce alcuni suoi vecchi successi tanto amati dai videogiocatori. In chiusura, vi invitiamo a continuare a seguire le nostre pagine per qualsiasi eventuale novità. Cosa ne pensate del ritorno di Crash Bandicoot The Wrath of Cortex e di COD: Modern Warfare 2? Non dimenticatevi di farci sapere la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.