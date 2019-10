Activision pensa alla nuova serie che rimpiazzerà Destiny?

Activision ha attualmente un buco delle dimensioni di Destiny nella propria line-up di IP, adesso che Bungie è divento uno studio di sviluppo indipendente e si è portato con sé il proprio sparatutto in prima persona. Una nuova voce di corridoio afferma che Activision sta lavorando con un partner di terze parti proprio per colmare questo vuoto.

Secondo le parole di TheGamingRevolution, un insider noto per le sue rivelazioni sulla serie di Call of Duty, Activision sarebbe fortemente intenzionata a pubblicare una nuova proprietà intellettuale che possa prendere l’eredità lasciata da Destiny. Nel suo tweet il ragazzo afferma che: “apparentemente, le case di sviluppo interne ad Activision stanno lavorando su dieci progetti, tre dei quali provengono dagli studi legati alla serie di Call of Duty. C’è poi un altro progetto, una proprietà intellettuale di terze parti, che sarà pubblicata da Activision per cercare di sostituire Destiny e colmare il vuoto lasciato da quella IP”.

*sorry, I was just corrected since we were all misinterpreting this

Apparently, 10 different Activision projects have begun across their studios, not just the COD studios. 3 are Call of Duty, one is a new third party IP to replace the gap that Destiny once filled.

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevoYT) October 18, 2019