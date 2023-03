L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sembra procedere nella direazione giusta. Nonostante rimangano dei dubbi per quanto riguarda il cloud e il settore mobile, il sentimento di Bobby Kotick, CEO del publisher statunitense è decisamente positivo in merito alla riuscita dell’affare. Kotick ha svelato le sue impressioni in una mail spedita ai dipendenti, che aggiorna tutto lo staff in merito ai prossimi passi.

Kotick ha cominciato parlando di come questa acquisizione porterà benefici a tutte e due le società, ma non si è limitato a un tono amichevole. Il CEO di Activision Blizzard ha infatti deciso di punzecchiare Sony. “Potreste aver visto alcuni comunicati da parte di Sony, tra cui anche la possibilità che Microsoft pubblichi delle versioni non curate dei nostri giochi su PlayStation. Sony ha anche ammesso che non è preoccupata dall’accordo per Call of Duty. Vorrebbero solamente bloccare questa fusione”, le parole di Kotick. Il CEO ha poi aggiunto che non è arrabbiato con il colosso nipponico, ma piuttosto deluso dal suo comportamento. “Si tratta di un atteggiamento molto deludente da un’azienda partner da circa 30 anni, ma non permetteremo che questo comportamento possa minare i nostri rapporti. I giocatori PlayStation sanno che continueremo ad avere le versioni migliori dei nostri giochi”.

Il CEO di Activision Blizzard ha tutto il diritto di essere arrabbiato con Sony. D’altronde, come abbiamo già visto negli ultimi mesi, il colosso nipponico ha provato in tutti i modi a fermare l’acquisizione, anche con l’utilizzo di metodi non propriamente corretti. Ora però la palla spetta ai vari entri regolatori, che dovranno decidere se approvare l’unione finanziaria oppure no.

La chiusura del deal era prevista per l’estate del 2023, ma è molto probabile che questo termine slitti. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.