Qualunque appassionato di gaming sa perfettamente quanto sia importante avere un set-up di qualità, non solo per giocare in modo comodo e confortevole, ma anche per migliorare le proprie prestazioni. E se vi dicessimo che potete fare vostro un incredibile bundle completo di sedia da gaming, cuffie, tastiera, mouse e tappetino a soli 148,99€?

Su Monclick trovate il kit da gaming Activision Playsmart con tutti gli articoli menzionati, scontato di ben 51,00€ rispetto al prezzo di listino di 199,99€. È un’opportunità imperdibile per ottenere un set-up completo e di alta qualità a un prezzo estremamente conveniente, considerando che solitamente si spende molto di più per acquistare separatamente prodotti simili.

Il cuore di questo bundle è la sedia da gaming, progettata per offrire il massimo comfort durante le vostre sessioni di gioco. Lo schienale ergonomico vi permetterà di mantenere una postura corretta, evitando dolori alla schiena, mentre l’imbottitura in spugna ad alta densità vi farà sentire come se foste seduti su un morbido cuscino.

Il mouse gaming incluso è dotato di illuminazione RGB e dispone di 6 tasti personalizzabili, per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni gioco. Il sensore ottico altamente reattivo, con una risoluzione fino a 3200 DPI, vi consentirà di eseguire movimenti rapidi e precisi, migliorando così le vostre performance. Il bundle include anche un ampio mousepad di 300 x 250 mm con una base in gomma antiscivolo.

A completare il tutto, troverete una tastiera ergonomica a membrana, con retroilluminazione RGB, e un paio di cuffie da gaming compatibili con PC e qualsiasi altra piattaforma dotata di ingresso jack o USB. Oltre a godere di un’eccezionale qualità audio, potrete comunicare chiaramente con i vostri amici grazie al microfono estraibile.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Monclick dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

