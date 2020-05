Activision Blizzard, firmato accordo con Sportradar per l’integrità delle leghe

Il mondo dell’esport non mira a fermarsi un attimo neanche sotto l’effetto della pandemia dovuta al Coronavirus. È di pochi giorni fa l’annuncio di una grossa partnership tra Activision Blizzard e Sportradar che andrà a proteggere l’integrità delle leghe competitive di proprietà della casa americana, nello specifico quella di Call of Duty e di Overwatch. L’accordo pluriennale vedrà Sportradar implementare alcune regolamentazioni all’interno del mercato del betting aggiungendo alcune limitazioni che andranno sicuramente a proteggere le leghe competitive dalla corruzione.

L’azienda inoltre provvederà allo schieramento di un’unità di task force dedicata completamente all’investigazione e che metterà in guardia sia i giocatori che le piattaforme su quali sono i rischi in cui si incorre se si viene coinvolti in corruzione derivata dal betting. Jason Hahn, capo delle Strategie ad Activision ha cosi commentato l’accordo: “Lavorare con Sportradar, un leader del settore, è importante per proteggere i nostri giocatori, squadre e partite e offrire ai fan la migliore esperienza che meritano. Non vediamo l’ora di stabilire questa relazione con Sportradar e una continua espansione del nostro lavoro insieme“.

Sia la Call of Duty League che la Overwatch League sono state approvate dal Nevada Gaming Control Board, ovvero l’ente che permette di fare betting sugli sport classici, apparentemente a causa della mancanza di mercati sportivi disponibili. I campionati sono stati approvati per i seguenti tre tipi di scommessa: testa a testa, vincitore della partita e vincitore generale.

Sportradar è un’azienda cruciale per il settore dell’eSport e questo accordo con Activision Blizzard potrebbe aprire le parte da una regolamentazione più ferrea e mirata, facendo crescere ancora di più il mondo esportivo che nell’ultimo anno sta avendo un grandissimo successo anche nei paesi più ostili a questo tipo di intrattenimento. Speriamo di poter avere presto notizie su come la situazione delle due leghe cambierà e di non dover mai leggere notizie di casi di corruzione cosi come accaduto nella LPL cinese.