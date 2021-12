Ad Halo Infinite non piace che giochiate con i vostri amici: occhio ai ban

Se state giocando ad Halo Infinite in modalità Arena (quindi partite classificate), state molto attenti. Negli ultimi giorni sono infatti emersi due casi decisamente particolari, che coinvolgono due giocatori che hanno avuto modo di fare qualche partita con gli amici e sono stati, all’improvviso, bannati.

La situazione è molto complessa, ma cerchiamo di riassumerla in maniera molto semplice. Il sistema di matchmaking di Halo Infinite tende ad accoppiare due squadre dal livello molto simile. I giocatori in questione hanno avuto modo di fare qualche partita insieme ad amici non molto bravi, con il risultato di aver abbassato di molto il livello del team avversario. In questa maniera i due utenti hanno realizzato punteggi molto alti ma dopo qualche giorni sono stati bannati per sempre dalla modalità multigiocatore. Il motivo? Il sistema di anti-cheat deve averli confusi con dei cheater.

La testimonianza di taahahmed comparsa su ResetEra è abbastanza inquietante. “A novembre ho registrato delle performance incredibili su Halo Infinite, poiché stavo giocando con alcuni amici non molto bravi. Ho giocato nelle partite classificate per sbloccare le sfide del Battle Pass e sono riuscito a dominare i match con un rateo Uccisioni/Morti molto alto. Ad un certo punto il sistema mi ha bannato”, si legge nel post. Si tratta della seconda testimonianza pubblica per questo genere di ban. La prima era comparsa su Reddit e il ban è avvenuto nella stessa finestra temporale di quello subito da taahahmed.

Non sappiamo, ovviamente, se questo ban si applichi anche alle partite Casual di Halo Infinite. Al momento la testimonianza riguarda solamente i match classificati, ma se avete amici non troppo bravi che sono interessati a giocare con voi vi invitiamo seriamente ad abbassare, intenzionalmente, il vostro rateo magari auto eliminandovi oppure abbandonando partite. Restiamo in attesa di un eventuale commento da parte di 343 Industries in merito a questa situazione, ancora decisamente oscura e abbastanza preoccupante.