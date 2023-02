Se siete amanti dei racing game in salsa arcade, allora non potete non conoscere Daytona USA. Si tratta di uno dei videogiochi che ha probabilmente caratterizzato la vostra infanzia (e anche la nostra), soprattutto se da piccoli si frequentava quell’ambiente chiamato come sala giochi. Ci sono state ben poche possibilità di fruire del gioco in versione casalinga, soprattutto sui sistemi moderni e ora, anche una delle ultime sta per essere negata al pubblico.

Come annunciato da Microsoft, a breve sullo store di Xbox 360 verranno rimossi all’incirca 46 giochi. Un numero sicuramente minore rispetto alla grande quantità di materiale presente sul marketplace, ma tra questi giochi figura proprio Daytona USA. E c’è un piccolo problema: nessuno ha la possibilità di poter recuperare un’altra versione digitale. Su Steam, infatti, il gioco non è presente mentre sul PlayStation Store non è possibile acquistarlo, almeno a una prima ricerca. Inutile fare anche ulteriori tentativi: i vecchi store di PlayStation, infatti, sono praticamente irrecuperabili, anche via browser, con tanti giochi nascosti al pubblico.

Con la scomparsa del racing game, si apre un nuovo dibattito: è davvero possibile preservare i videogiochi per sempre? La risposta non può, per ovvi motivi, essere sì oppure no. Il supporto fisico, per esempio, si può deteriorare molto facilmente, mentre una versione digitale è sempre a rischio oblio, come in questo caso. La verità è che il mondo perderà per sempre l’accesso (a livello legale) a un gioco decisamente importante e il pubblico sembra non poterci fare niente.

A sad day is coming very soon, the 7th of February 2023 may be the last day that #DaytonaUSA is officially on sale for any platform as it is being removed from the Xbox 360 store with several other games. It isn't on the Xbox One/Series store but can be bought on the link below pic.twitter.com/GoI6ydydVy — Carl Lavery (@AVGN82) February 1, 2023

Insomma, addio a Daytona USA. E in futuro è molto probabile che casi del genere possano replicarsi con molta più facilità, soprattutto considerando quanto sia facile che le licenze possano scadere da un momento all’altro, rendendo così impossibile il recupero di determinate opere. Siamo davvero sicuri di volere un futuro che sia only digital?

