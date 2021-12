Addio a Titanfall: rimosso da tutti gli store ma non è la fine del franchise

Nel corso della giornata odierna, Respawn Entertainment ha dato l’addio ufficiale a Titanfall. Il titolo, che debuttò nel 2014 per Xbox One e PC (via Origin) verrà infatti rimosso dalle vendite tra qualche ora. Un addio amaro, che nasconde probabilmente un gioco non più acquistato e la volontà del team di sviluppo, oramai parte integrante di Electronic Arts e autore anche dell’ottimo Star Wars Jedi: Fallen Order di dedicarsi ad altri progetti ed accantonare il primo capitolo del franchise.

Come riportato su Twitter, Respawn Entertainment ed Electronic Arts rimuoveranno dalla vendita Titanfall a partire da oggi, mentre su altri servizi come Xbox Game Pass il gioco continuerà ad essere scaricabile dal primo marzo 2022. Rimborsi in arrivo? Assolutamente no. Ai giocatori verrà solamente impedito di acquistare il titolo sui vari store, ma i server resteranno aperti. “Continueremo a supportare la fanbase che ancora oggi gioca al titolo lasciando aperti i server”, si legge nel comunicato ufficiale del team di sviluppo. Questa decisione è ovviamente valida su tutte le console e tutti gli store in cui è presente il gioco.

Questa decisione riguarda solamente il primo episodio di Titanfall. Il secondo capitolo della saga, invece, continuerà ad esistere e non verrà rimosso da nessun tipo di store digitale. “Il franchise resta nel nostro DNA e questo universo incredibile continuerà. Oggi in Titanfall 2, in Apex Legends e ovviamente anche in futuro”, continua il comunicato lanciato sui social media del team di sviluppo capitanato da Vince Zampella.

Cosa significa tutto ciò? Che probabilmente il primo Titanfall non riesce più a garantire delle vendite ideali per il publisher e il team di sviluppo. Nonostante ciò, però, il franchise andrà avanti. Forse è ancora presto per parlare di una eventuale terza iterazione, ma le parole di Respawn Entertainment non lasciano spazio alle interpretazioni: il franchise è ancora vivo e vegeto e (presto o tardi) ne sentiremo sicuramente parlare ancora.