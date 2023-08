Electronic Arts ha annunciato la chiusura dei server online per una serie di titoli più o meno datati. La notizia ha scosso molti giocatori, poiché colpisce alcuni titoli amati come Battlefield Bad Company 1 e 2, probabilmente il miglior Battlefield, insieme al terzo capitolo, degli ultimi 13 anni.

Questa decisione, seppur difficile, secondo EA è necessaria per permettere all’azienda di concentrare le proprie risorse su titoli più recenti e maggiormente giocati. La società ha sottolineato che il mantenimento dei server online per i giochi meno frequentati diventa insostenibile man mano che il numero di giocatori si riduce nel tempo. Tipicamente, questo numero scende a meno dell’1% di tutti i giocatori online su tutti i titoli EA, rendendo poco praticabile l’impegno di risorse per mantenere i servizi online di questi titoli.

L’impatto di questa decisione sarà avvertito da coloro che apprezzano ancora i titoli retrocompatibili, come Crysis 3, Dante’s Inferno, Dead Space 2 e Battlefield 1943, che sono disponibili su piattaforme più recenti grazie alla retrocompatibilità con Xbox e che vedranno i server chiudere insieme ai Bad Company.

La chiusura dei server è prevista per il prossimo 8 dicembre, quindi godetevi il più possibile i Bad Company finché potete. A questo link potete intanto vedere tutte le chiusure precise e i tempi esatti.