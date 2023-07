A partire dal 28 agosto, gli utenti PC Windows non potranno più accedere all’applicazione Xbox Companion. Microsoft, infatti, ha annunciato la fine imminente di questo software. Uscita nel 2014 con il semplice nome di Xbox, e rinominata Companion nel 2019, l’applicazione è diventata vittima della riorganizzazione che Microsoft sta operando nella sua celebre divisione gaming.

Tuttavia, non si tratta di una notizia terribile, poiché Microsoft ha già rilasciato una nuova versione dell’applicazione, chiamata semplicemente Xbox, la quale funziona sia su Windows 10, che su Windows 11 e che chiunque abbia attivato recentemente una copia dell’iconico sistema operativo di Microsoft, avrà già avuto modo di provare abbondantemente.

La nuova versione di Xbox, diventerà l’unico modo per gestire i contenuti Xbox da PC, sostituendo l’applicazione precedente e continuando quell’opera di semplificazione dell’ecosistema, già vista con i drastici cambiamenti attuati a Xbox Live Gold, atti a fornire agli utenti un’esperienza più snella e, soprattutto, votata alla continuità.

L’annuncio di questa transizione è stato fatto da Microsoft il 28 luglio 2023, indicando che l’applicazione Xbox Companion sarebbe stata deprecata dal 28 agosto dello stesso anno. Microsoft, inoltre, ha specificato che il passaggio dall’applicazione Xbox Companion all’applicazione Xbox, sarà automatico per tutti gli utenti che attualmente stanno utilizzando l’ultima versione dell’applicazione.

La nuova applicazione Xbox permetterà di scaricare, e giocare, a titoli specifici per PC, accedere a giochi per console Xbox tramite una connessione remota, sincronizzare le librerie acquisti fra console e pc (permettendo di mostrare immediatamente i titoli catalogati come “Play Everywhere”) e, soprattutto, accedere a Xbox Cloud Gaming, una delle funzionalità più interessanti per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Con la chiusura dell’applicazione Xbox Companion, e il passaggio alla nuova app Xbox, Microsoft mira a fornire un’unica soluzione per i giocatori di Xbox su PC, contribuendo a eliminare confusione, duplicati e garantire una maggior efficenza nella fruizione dei contenuti di Xbox sul proprio dispositivo. Ora non resta che vedere quando Microsoft deciderà di accorpare le due applicazioni attualmente disponibili su device mobile, migliorandone le funzionalità e evitando agli utenti di avere una companion app e una applicazione esclusivamente dedicata al Game Pass.