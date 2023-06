Xbox Games Showcase ha confermato l’arrivo di diverse esclusive in arrivo su PC e Xbox Series X|S che ha confermato, in maniera indiretta, il fine sviluppo su Xbox One. Su Axios, Matt Booty ha confermato il tutto: non ci saranno più giochi in sviluppo cross-gen con Xbox One.

“Abbiamo abbandonato la Gen 9″, ha detto Booty. Ciò non significa che i giochi esistenti verranno abbandonati, poiché titoli come Sea of Thieves e Halo Infinite continueranno a ricevere aggiornamenti su hardware più vecchi. Ciò significa invece che tutti i nuovi giochi saranno sviluppati specificamente per Xbox Series X|S e PC Windows.”

Chiaramente chi ha Xbox One potrà continuare a videogiocare ai titoli già esistenti e anche quelli che continueranno a ricevere gli aggiornamenti, oltre ai multipiattaforma. Inoltre, i giocatori con una buona connessione e con l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, potranno videogiocare i giochi only next gen sfruttando il cloud gaming.

Altrimenti, l’unica cosa da fare, sarà quella di acquistare un upgrade e quindi una console di “nuova generazione” che possa permettere di giocare nativamente ai titoli esclusivi presenti e futuri. Questa è una bella notizia, perché finalmente i team possono concentrarsi solo sul futuro e abbandonare completamente il passato.