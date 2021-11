Adesso Battlefield 2042 ha la sua battle royale grazie alla modalità Portal

Battlefield 2042 è disponibile da ormai diversi giorni, e sebbene quest’anno sia manchevole di una campagna in giocatore singolo, la nuova iterazione della saga FPS di DICE si porta dietro una serie di novità molto interessanti. La più particolare è senza ombra di dubbio la modalità Portal, grazie alla quale i giocatori possono creare e personalizzare tutta una serie di modalità a proprio piacimento.

Sebbene Battlefield 2042 non abbia una modalità battle royale in via ufficiale, grazie alla nuova modalità Portal alcuni giocatori sono riusciti a realizzarne una funzionante. La modalità è stata chiamata Warfiled 100, e come da titolo permette a cento giocatori di prendere parte ad una partita tutti contro tutti con i più classici stilemi del genere battle royale.

Questa modalità ricreata in Portal vi getterà nell’azione come accade in tutti i battle royale, ovvero paracadutandovi dal cielo per decidere dove atterrare. Non manca anche il loot randomico che si può trovare a terra, un cerchio che si chiude nella mappa, una prigione e una modalità spettatore.

Sono passati solamente pochi giorni dal lancio del nuovo Battlefield 2042, e grazie alla modalità Portal diversi appassionati si stanno già divertendo a ricreare una serie di folli modalità; compreso uno dei giochi più popolari visti nella serie TV Squid Game.