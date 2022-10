Adrenaline Rush, la Grande Game Jam italiana, si è conclusa ed è tempo di scoprire i vincitori e i dettagli di questo nuovo concorso. Tenutasi dal 16 maggio al 15 agosto 2022, la game jam è servita per radunare studi di sviluppo già attivi con nuove leve che vorrebbero lavorare nel mondo dei videogiochi, con un obiettivo ben preciso: creare e sviluppatore il prototipo di un videogioco mobile. Realizzata da myAppFree in collaborazione con AppsFlyer, l’evento ha visto una grande partecipazione di massa, che ha portato alla creazione di tantissimi hyper casual action game per mobile.

A partecipare ad Adrenaline Rush ci sono stati oltre 100 team di sviluppo, per oltre 300 sviluppatori che hanno accettato questa sfida. Questi numeri hanno portato alla produzione di oltre 30 titoli, tutti sviluppati insieme a tutor e mentor, che hanno avuto modo di dare anche consigli durante la produzione dei prototipi.

I premi della Game Jame sono stati divisi in tre categorie, oltre a quelli principali: The Charmer, destinato al gioco con la miglior performance sul KPI durante il periodo di test, The Keeper, destinato al gioco con la migliro retention D1 e The Bewitcher, destinato al gioco con il tempo medio più alto durante il test. Tutti e tre i premi valevano 3.000 Euro: il primo è stato assegnato a The Duck is Crazy, il secondo a Gunman Rush e il terzo a Gas Farmer.

And it's time on the round!

Yesterday 15th of August 2022 we officially closed the submissions for Adrenaline Rush 2022!

A big round of applauses to all the teams who took part in this challenge and best of luck!

Now it's time for the tests, eyes on the prize! pic.twitter.com/ufySfYrdoA

