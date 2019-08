Age of Empire: il nuovo team di sviluppo di Microsoft non svilupperà giochi!

Age of Empire guadagna un nuovo team a esso dedicato, ma non si tratta di un normale team di sviluppo: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Durante l’E3 2019, Microsoft ha fatto una lunga serie di annunci, tra i quali figurano l’acquisizione di Double Fine Productions e la creazione di un nuovo team, che si sarebbe focalizzato sul franchise di Age of Empire. Ora, però, scopriamo che in realtà questo nuovo studio di sviluppo non svilupperà alcun gioco!

A quanto pare, questo team, per ora senza nome, avrà la responsabilità di assicurarsi che i vari giochi di Age of Empires creati da altri team vadano nella giusta direzione. Queste informazioni arrivano dal creative director Adam Isgreen di Microsoft, che ha parlato ai microfoni di PCGamesInsider.biz.

Vediamo le sue parole, in traduzione: “Abbiamo un team interno ma in realtà offriamo supporto ai nostri fantastici partner di sviluppo, come il team di Forgotten Empires che ha realizzato la Age of Empire: Definitive Edition e che attualmente è al lavoro su Age of Empire 2: Definitive Edition. Abbiamo anche un gruppo in Australia, Tantalus Media, che sta lavorando a Age of Empire 3.”

“C’è anche Relic, su a Vancouver. I vari team si aiutano l’un l’altro, inoltre, con tutti i giochi. Il nostro ruolo presso Microsoft è di far sì che questi grandi sviluppatori siano in grado di realizzare prodotti legati alla serie di Age of Empire e soprintendere lo sviluppo, assicurandoci che il tutto sia perfettamente adeguato a quello che vogliamo sia il brand di Age of Empire. Sono giochi accessibili, per tutte le età e puoi anche imparare qualcosa riguardo alla storia, se lo vuoi. Questo è il tipo di approccio, ovvero quello di un gioco che è accessibile e pensato per il largo pubblico, in tutto il mondo. Abbiamo una userbase meravigliosa sparsa per tutto il globo che gioca a Age of Empire tutti i mesi e vogliamo essere sicuri che i giochi siano adatti per tutti loro.”

Questo nuovo team, quindi, si occuperà di produrre la serie, guidando i “veri” team di sviluppo. Con questa mossa Microsoft sta implicitamente affermando che la serie di Age of Empire è al centro della sua strategia di sviluppo per lungo tempo. Per ora, siamo in attesa della Definitive Edition del secondo capitolo, in uscita dal 14 novembre 2019 su PC (Windows 10 e Steam, crossplay disponibile).