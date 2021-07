Age of Empires 2 Definitive Edition adesso ha anche la modalità co-op

Age of Empires 2 Definitive Edition, riedizione del grande classico RTS per PC, ha appena ricevuto un aggiornamento che introduce nel gioco la modalità co-op, permettendo in questa maniera ai giocatori di partecipare insieme ai loro amici alle tante battaglie storiche e allo sviluppo delle diverse civiltà presenti nel titolo.

Age of Empires 2 fu pubblicato originariamente nel 1999 da Microsoft. Si tratta di un gioco strategico in tempo reale dove i giocatori controllano una civiltà tra diverse epoche, attraversando momenti chiave della storia, e tentando di sconfiggere civiltà avversarie. Questo secondo capitolo copre tutto l’arco temporale del Medioevo, ed è generalmente considerato una pietra miliare del genere RTS. La Definitive Edition di Age of Empires 2 è arrivata nel 2019, una versione rimasterizzata con grafica in 4K.

La modalità co-op era stata già mostrata in anteprima nei mesi scorsi, ma adesso la nuova feature è arrivata con un aggiornamento ufficiale, tra un fix e l’altro. Forgotten Empires, lo studio di sviluppo che si occupa di Age of Empires 2 Definitive Edition e in generale di tutta la saga, ha dichiarato che adesso il titolo dovrebbe essere più stabile e meno soggetto a freeze.

It's HERE! #AOE2DE update 50292 has arrived, with a MASSIVE list of QoL adjustments, crash and bug fixes, and more! This includes: Co-Op is now on the LIVE game, Empire Wars in Ranked Queue, Capture Age UI support, and Lords of the West Event! GET READY 📜 https://t.co/j5TXGurTPO pic.twitter.com/AwtIccmCvJ — AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) July 6, 2021

Con la nuova patch sono state anche un po’ ri-bilanciate le civiltà medievali di Age of Empires 2 Definitive Edition, così come sono state ritoccate anche alcune unità di combattimento. Per esempio, gli elefanti da guerra Persiani adesso vengono addestrati 6 secondi più velocemente, mentre i Turchi non hanno più bisogno di spendere risorse di pietra per sbloccare l’artiglieria. Potete leggere tutti i dettagli della patch da questo link.

Mentre Age of Empires 2 Definitive Edition continua a essere supportato, vi ricordiamo che è in arrivo il quarto capitolo della saga. Nel frattempo, i giocatori si chiedono se siano previsti ancora nuovi DLC per il 2, dato che lo scorso gennaio è arrivato Lords of the West, un contenuto scaricabile che ha aggiunto al gioco tre nuove campagne e due nuove civiltà.