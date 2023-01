Le barriere, si sa, sono fatte per essere abbattute, anche quelle più impensabili e durature. Solo in ambito videoludico basti, ad esempio, pensare a tutto quello che significa Xbox Game Pass, con titoli AAA come Wo Long Fallen Dynasty rilasciati fin dal day one a tutti gli abbonati al servizio, o allo sbarco di numerose ex-esclusive PlayStation come God of War e Uncharted su PC. Passando a quello che è l’ambito più tecnico, invece, impossibile non citare quello che è riuscito a fare Halo con gli FPS su console o, per spostarsi in tempi più recenti, il cloud gaming. Tra le barriere ultradecennali non ancora abbattute vi è però quella degli strategici in tempo reale o RTS che dir si voglia su console. Un genere che non è ad oggi mai riuscito ad approdare completamente con successo sulle piattaforme di gioco casalinghe, neanche con quei titoli come Halo Wars pensati appositamente con il controller in mente. Una tematica che torna ora nuovamente alla ribalta con il porting del leggendario Age of Empires 2 Definitive Edition su Xbox. Sarà riuscita la storica saga ad abbattere tale barriera o, comunque, a regalarci tante ore di divertimento anche senza mouse e tastiera?

Un controller per un impero

Nell’ultima decina di giorni ho avuto la fortuna di immergermi in Age of Empires 2 Definitive Edition su Xbox, riuscendo a toccare con mano il sistema di controllo pensato per poter godersi il celeberrimo titolo anche con un controller. Ovviamente è presente anche la possibilità di giocare con mouse e tastiera pure su Xbox, rendendo l’esperienza complessiva, al netto del minor numero di opzioni grafiche rispetto a quelle presenti su PC, praticamente identica a quella originaria. Ma com’è quindi Age of Empires 2 con gamepad? Alla fine dei conti non male, anche se l’esperienza con i sistemi di controllo classici resta di diverse spanne migliore. Andiamo però con ordine.

Il movimento delle varie unità in questa conversione è stato demandato alla pressione del pulsante A nella posizione prescelta. Ma come selezionare le truppe? Nel caso ne volessimo solamente una semplicemente premendoci sopra con il medesimo pulsante, mentre un doppio tocco su A andrà a selezionare tutte le unità sullo schermo della medesima tipologia. Volete prendere il comando di un esercito variegato? Tenete premuto A e, tramite la levetta sinistra, spostatevi sopra ogni unità di cui desiderate prendere il controllo.

Un sistema non esattamente intuitivo, e con cui ho un po’ litigato nei primi minuti di gioco, ma che pian piano riesce a rivelarsi tutto sommato vincente e funzionale. Il tallone d’Achille del tutto è però la necessità, prima di prendere il controllo di qualche unità, di eliminare la selezione attuale con la pressione del pulsante B, con tale dinamica che mi ha di tanto in tanto portato a ordinare qualche movimento non voluto. Poco male, anche perché come accennato poco fa, una volta fattaci l’abitudine il sistema funziona bene.

In Age of Empires 2 Definitive Edition su Xbox la costruzione è invece stata spostata su dei menu radiali apribili tramite RT e navigabili tra di loro con la pressione del tasto Y. Per aumentare la leggibilità di tali menu gli edifici militari sono poi stati separati da quelli economici e di base rendendo così il tutto più chiaro. Un grande lavoro è stato fatto per quanto riguarda la gestione degli abitanti che, oltre ad andare in automatico a costruire i nuovi edifici se liberi, possono essere gestiti tramite un comodissimo menu radiale che imposta quelli che sono gli obiettivi economici del nostro impero. Nel caso decidessimo di concentrarci solo su cibo e legname, con giusto un po’ di pietra, gli abitanti si distribuiranno in automatico per raggiungere tali proporzioni di raccolta, non richiedendo di essere assegnati uno a uno. Un sistema tanto semplice quanto efficace, che consente di ottimizzare in un solo colpo la propria economia senza indirizzare ogni singolo abitante.

Non mancano poi anche tante altre piccole migliorie, che rendono l’esperienza di gioco con Age of Empires 2 Definitive Edition su Xbox ancor più fluida e riuscita. Con la croce direzionale, ad esempio, è possibile selezionare in un colpo solo tutte le varie unità di qualche determinata tipologia sullo schermo.

Quello che però lascia maggiormente un sapore agrodolce è quella sensazione continua di star facendo più passaggi del dovuto per eseguire qualche azione, un qualcosa che arriva dopo pochi minuti di gioco e non accenna a sparire nel corso del tempo. Non fraintendetemi però: Age of Empires 2 Definitive Edition è pienamente giocabile e validissimo anche con controller; semplicemente mouse e tastiera restano i sistemi di controllo preferibili.

Age of Empires 2 Definitive Edition tra contenuti e aspetto tecnico

Contenutisticamente la versione per Xbox di Age of Empires 2 Definitive Edition è la summa di tutto quanto visto per il celeberrimo titolo in questi anni. 83 differenti mappe, 34 campagne a giocatore singolo, 42 civiltà, 10 modalità a più giocatori, 7 campagne co-op e, ovviamente, anche gli oltre 40 update migliorativi che hanno caratterizzato il titolo nel corso del tempo: questi sono gli impressionanti numeri che contraddistinguono questa edizione, che dal punto di vista contenutistico non ha quindi praticamente nulla da eccepire.

Ottimo anche il comparto tecnico, che così come vi avevamo già raccontato su PC, riesce a rimodernare alla grande l’esperienza originaria senza però tradirne le fondamenta e l’appeal. Texture, risoluzione, effetti grafici e animazioni: questi sono infatti i punti principali in cui Age of Empires 2 è stato migliorato e rifinito, rendendolo maggiormente moderno e piacevole sul piano visivo. Un’operazione di valore e rispettosa, in grado di soddisfare vecchi e nuovi appassionati. Ora anche con controller.