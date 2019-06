Age of Empires 2: Definitive Edition, all’E3 2019 saranno mostrate le novità

Age of Empires 2: Definitive Edition sarà presente all'E3 2019 e sarà possibile provare con mano le ultime novità di questa versione rimasterizzata.

Manca sempre meno all’E3 2019 e non sorprende il fatto che la maggior parte degli annunci siano legati a esso; ora, infatti, scopriamo alcune novità su Age of Empires 2: Definitive Edition. Tramite il sito ufficiale della serie, è stato annunciato che il gioco di Relic Entertainment sarà presente all’E3 2019, sullo showfloor. I partecipanti alla fiera potranno provare il gioco in 4K Ultra HD, potranno ascoltare la colonna sonora rimasterizzata, e provare con mano quattro nuove civiltà nella demo del videogame.

Nel caso nel quale non possiate essere a Los Angeles questo fine settimana, potete iscrivervi al programma “Age of Empire Insider” e rimanere aggiornati su tutto quello che verrà annunciato a tema Age. Inoltre, gli iscritti all’Insider potranno ricevere update sugli sviluppi del franchise, fornire il proprio feedback per aiutare il team di sviluppo e avere l’opportunità di essere selezionati per alcune fasi di test speciali per i giochi della serie non ancora rilasciati. Per iscriversi, vi basta raggiungere questo indirizzo.

Già sappiamo, inoltre, che tutte le Definitive Editions dei tre giochi di Age of Empires saranno rilasciate anche su Steam. Microsoft sta puntando a dare sempre più possibilità ai giocatori, aumentando il numero di store sui quali sono disponibili i suoi giochi. Infatti, anche Gears 5 sarà disponibile su Steam, insieme a Halo: The Master Chief Collection.

Diteci, qual è il vostro capitolo preferito di Age of Empires? Vi interessano le Definitive Edition, oppure volete solo vedere il quarto capitolo della serie?