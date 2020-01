Age of Empires 3 Definitive Edition: la beta è in arrivo molto presto, aperte le iscrizioni

Grazie all’annuncio di Age of Empires 4 e il remake del secondo capitolo, la saga gestionale di relic Entertainment sta avendo una nuova rinascita di interesse da parte degli appassionati di tutto il mondo. Proprio grazie a questo, gli sviluppatori non vogliono assolutamente fermarsi e si sono aperte da poco le registrazioni per la beta di Age of Empires 3 Definitive Edition. Mentre l’effettiva uscita del gioco è ancora lontana, i giocatori che avranno accesso a questa fase di beta saranno in grado di metterci le mani sopra abbastanza presto.

All’interno dei forum ufficiali di Age of Empires, è stato confermato che la beta della prossima remastered inizierà nel mese di febbraio. Tutto il processo di questa fase sarà diverso dai precedenti, dato che invece di proporre un lungo periodo beta, Age of Empires 3 Definitive Edition avrà diverse sessioni di beta per chi è iscritto al programma insider.

Insieme all’annuncio della beta sono stati rivelati anche i requisiti di sistema richiesti.

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

8GB di RAM

2GB di memoria video

DX11 / D3D11

GPU: HD Graphics 4400 o superiore se viene utilizzata una scheda video integrata

La beta inizierà all’inizio di febbraio per un piccolo gruppo di giocatori, mentre degli ulteriori inviti verranno inviati nel mese di marzo. Nel frattempo, la maggior parte del periodo di test si concentrerà sugli aspetti multiplayer del gioco, ed è stato confermato che alcune future beta verteranno anche sulla campagna, anche se ciò sarà limitato a un gruppo molto piccolo di giocatori e solo alcune missioni. Siete intenzionati ad iscrivervi per la beta di Age of Empires 3 Definitive Edition?