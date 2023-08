Age of Empires 3: Definitive Edition ha da oggi una prova completamente gratuita che può essere scaricata e giocata da Steam (qua il link al download). Scelta piuttosto bizzarra quella di Microsoft, che ha deciso improvvisamente di realizzare una versione Free to Play del noto gioco strategico, consentendo agli utenti di testare alcune peculiarità dell’esperienza.

I giocatori possono infatti provare ben tre civiltà (su sedici) e giocarle liberamente nella modalità multiplayer e schermaglia su otto mappe diverse. La cosa interessante è che queste civilizzazioni ruoteranno nel tempo e non saranno sempre le stesse: al momento è possibile trovare i russi, irochesi e Francesi, ma già dal prossimo 18 agosto cambieranno.

Oltre a questo, si ha l’opportunità di provare Blood, Ice and Steel, il primo Atto della campagna e l‘accesso completo ai tutorial, Compendio e Tech Tree. Non manca la possibilità di creare le partite e completare le sfide per lo sblocco delle ricompense.

A parte la storyline completa, in questa versione è completamente assente la modalità dedicata alle classificate online. Il gioco completo può essere comunque ancora acquistato a 19,99 euro.

Non è chiaro del perché Microsoft abbia voluto rilasciare una versione di questo tipo per Age of Empires III: Definitive Edition, possiamo ipotizzare che sia il titolo che ha avuto meno successo tra quelli rimasterizzati e che quindi Xbox voglia spingerlo il più possibile, oppure è banalmente un esperimento per testare eventuali versioni di prova gratuite dei propri giochi.