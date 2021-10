Age of Empires 4, arrivano i russi: ecco il nuovo video di gameplay

Manca sempre meno all’arrivo di Age of Empries 4. Il nuovo capitolo della serie RTS di casa Microsoft arriva a diversi anni di distanza e la macchina del marketing si è messa in moto già da diverso tempo con una serie di video di gameplay che mostrano le diverse fazioni che i giocatori potranno controllare. Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, questa volta il team di sviluppo ha deciso di svelare alcune caratteristiche della fazione russa, offrendo una panoramica generale sulle abilità e sui punti di forza e offrendo qualche strategia su come giocarla correttamente.

Nel video, della durata di poco più di due minuti che trovate poco più in basso, i russi di Age of Empires 4 vengono descritti come un’ottima unità della Dark Age del gioco. “Utilizzando l’ambiente che li circonda, specialmente sfruttando le risorse, i giocatori potranno costruire una forte economica molto velocemente”, si legge nella descrizione del video. Non c’è però solamente l’aspetto della crescità del proprio insediamento e della civiltà: anche in combattimento, infatti, i russi hanno dei punti di forza, come ad esempio il Warrior Monk che è in grado di potenziare le unità che lo circondano.

Anche la caccia, grazie all’inclinazione naturale dei russi a sfruttare l’ambiente selvaggio di Age of Empires 4 è potenziata ed è un ottimo modo per alimentare l’economia della civiltà. E le unità in mare godono di alcuni benefici, soprattutto considerando che la loro inclinazione all’espansione territoriale.

Non ci resta ovviamente che lasciarvi al video di presentazione della civiltà russa. Age of Empires 4 debutterà, almeno per ora, solamente su PC il 28 ottobre 2021. Il titolo è sviluppato da Relic Entertainment e World’s Edge ed è pubblicato da Xbox Game Studios. Come tutte le esclusive della casa di Redmond, anche il nuovo strategico in tempo reale sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one, oltre che su Steam. Un ottimo modo per convincere tutti a giocarlo, soprattutto considerando che arriva a 16 anni di distanza dall’ultimo capitolo originale.