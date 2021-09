Age of Empires 4: demo in arrivo, ecco i dettagli

È recentemente stata annunciata dagli sviluppatori di Age of Empires 4 una demo del gioco, in arrivo nei prossimi giorni. Questi riferiscono che la versione di prova sarà disponibile precisamente dalle 19:00 del 17 settembre fino al 20 settembre, con termine allo stesso orario. Inoltre verrà resa accessibile a chiunque, e non ci sarà quindi bisogno di alcun invito speciale. In questo modo tutti i fan più accaniti avranno la possibilità di mettere mano a questo titolo prima del suo rilascio ufficiale, che avverrà il 28 ottobre, e di aiutare con l’implemento di migliorie e la risoluzione di eventuali problemi.

Gli sviluppatori di Age of Empires 4 ci tengono a specificare anche i motivi di tale scelta. Il periodo di prova, infatti, ha una durata di pochi giorni per una semplice ragione: la loro intenzione è quella di testare al meglio il sistema di gioco per verificare il peso che riesce effettivamente a reggere. Rendendo la demo disponibile per un breve periodo di tempo, gli eventuali utenti che si uniranno al test saranno, per forza di cose, in grosse quantità, per cui si rivelerà un ottimo metodo per mettere alla prova il gioco allo stato attuale.

I contenuti disponibili durante la demo del titolo saranno maggiormente concentrati sul lato multigiocatore di Age of Empires 4. Inoltre sarà possibile prendere parte alla Missione Zero, ossia nientemeno che il tutorial del gioco. Per quanto riguarda il gameplay, durante il test saranno disponibili ben quattro civiltà: gli inglesi, i cinesi, i romani e gli abbasidi.

Per poter prendere parte alla demo il 17 settembre c’è semplicemente bisogno di andare alla pagina ufficiale del gioco su Steam e scaricare i contenuti una volta che saranno disponibili. In alternativa, si può accedere ad Age of Empires 4 anche collegandosi all’applicazione Xbox Insider Hub su PC e scaricando la demo quando sarà pronta per il download.