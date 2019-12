Age of Empires 4: la distruttibilità ambientale avrà effetti limitati

Il trailer di Age of Empires 4 mostrato durante l’ultimo X019 di Microsoft ci ha permesso di dare un primo assaggio di ciò che possiamo aspettarci dal prossimo RTS di Relic Entertainment. Nel filmato è stato mostrato come i trabucchi andranno ad abbattere le fortificazioni e il direttore creativo Adam Isgreen ha ora confermato che “gli effetti visivi della distruzione saranno una caratteristica del gioco” anche se poi la distruzione dell’ambiente naturale non avrà gli stessi effetti visivi e nel gameplay.

In un’intervista rilasciata alla redazione di PCGamesn, Isgreen ha dichiarato che l’attacco dei trabucchi di Age of Empires 4 è solo un tocco estetico e la distruzione ambientale non andrà ad influenzare direttamente il gameplay. “Diciamo che, far esplodere una scogliera o causare una valanga che va a cambiare la topografia della mappa è un qualcosa su cui non stiamo lavorando”.

Il direttore creativo ha affermato però che la distruzione ambientale sarà associata alle strutture artificiali, ma tutto ciò esclude la possibilità distruggere parti naturali della mappa di gioco. Nonostante questo, Isgreen ha confermato che le esplosioni sugli edifici non avranno alcun impatto sul gameplay, specificando il perchè con un esempio. “Mettiamo il caso che ti capita di non presidiare il tuo leader, ora il tuo avversario ha un trabucco al di fuori della portata per colpirlo, quindi decide di far esplodere un muro vicino e i detriti di quel muro colpiscono il leader uccidendolo. L vittoria, in questo caso, sarebbe veramente troppo casuale”.

Relic Entertainment non ha ancora svelato una data di lancio per Age of Empires 4 ma alcune voci di corridoio sembrano pensare che non potremo giocare al nuovo RTS fino al 2021. Cosa pensate delle parole del direttore creativo di Age of Empire 4?