Age of Empires 4: svelata la possibile finestra di lancio?

Age of Empires 4 si è fatto attendere per anni ed ora è finalmente giunto il momento di venire a conoscenza di ulteriori dettagli sul quarto capitolo della storica saga. Settimana scorsa il titolo sviluppato da Relic Entertainment si è mostrato sul palco dell’Inside Xbox; subito dopo la conferenza gli sviluppatori hanno dato nuovi dettagli sul titolo, ma continua a mancare una data di lancio.

Secondo FairyEmpire, un utente di Resetera, l’attesissimo quarto capitolo della serie non uscirà prima del 2021, o almeno, questo sembrerebbe essere l’obiettivo da parte degli sviluppatori. L’utente sostiene inoltre di aver avuto l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere con il team di sviluppo durante l’X019, riuscendo a far trapelare per l’appunto il periodo d’uscita di Age of Empires 4.

A quanto pare, sembrerebbe inoltre che lo sviluppo del gioco sia iniziato circa tre anni fa, quindi i lavori di Relic Entertainment sul gioco non dovrebbero essere particolarmente indietro. Sempre durante la chiacchierata poi, sarebbe emerso che anche il Remake di Age of Empires 3 sarebbe in produzione, così da permettere agli appassionati di addolcire l’attesa per il quarto capitolo della serie di strategici in tempo reale.

Purtroppo non abbiamo ancora nessun tipo di conferma ufficiale da parte di Relic, e l’utente di Resetera non ha condiviso altre informazioni a riguardo. Preferireste mettere subito le mani su Age of Empires 4 o aspettare rispolverando il terzo capitolo tramite un Remake? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.