Age of Empires 4: i requisiti PC sono per tutti!

Ci siamo, manca poco più di un mese a Age of Empires 4. La storica saga strategica sta per tornare dopo anni di lunga assenza con un nuovo capitolo. Di recente sono stati resi disponibili i requisiti minimi e consigliati per PC e sembra che il gioco sia in grado di funzionare su quasi ogni macchina.

Age of Empires 4

Age of Empires 4 è un RTS per PC in ultimazione di sviluppo da Relic Entertainment e World’s Edge che verrà pubblicato da Xbox Game Studios. Si tratta del sequel diretto di Age of Empires 3 (e delle sue espansioni) che uscì nel lontanissimo 2005. Lo sviluppo travagliato del titolo era iniziato nel 2006 ma fu ostacolato dalla chiusura della sua software house, gli Ensemble Studios, nel 2009.

Age of Empires 4 viene considerato un successore spirituale del secondo capitolo: ambientazione medievale con la stessa divisione delle ere (Alto Medioevo, Età Feudale, Età dei Castelli ed Età Imperiale). Al lancio sono disponibili ben 8 civiltà, ognuna con uno stile di gameplay diverso: Cinesi, Mongoli, Sultanato di Delhi, Dinastia Abbaside, Inglesi, Francesi, Sacro Romano Impero, Granducato di Mosca. Il gioco uscirà il 28 ottobre 2021, di seguito vi elenchiamo i requisiti PC.

Requisiti minimi

OS: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i5-6300U o AMD Ryzen 5 2400G

Memoria: 8 GB RAM

GPU: Intel HD 520 or AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Versione 12

Storage: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

OS: Windows 10 64bit

Processore: 3.6 GHz 6-core (Intel i5) o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB RAM

GPU: Nvidia GeForce 970 GPU o AMD Radeon RX 570 GPU con 4GB di VRAM

DirectX: Versione 12

Storage: 50 GB di spazio disponibile

Da come potete leggere sembra proprio che il peso della storia di Age of Empires 4 sia molto leggero da sopportare per quasi ogni tipo di PC. I requisiti minimi dovrebbero garantire 30 FPS con impostazioni grafiche ridotte al minimo dalle opzioni di gioco, mentre con i requisiti consigliati dovrebbe essere assicurata una risoluzione 1080p a 60FPS. Se siete appassionati di strategici, fate attenzione ai giochi gratis disponibili questa settimana: su Steam sono in regalo un vecchio classico a turni e per un periodo di tempo limitato un 4X spaziale.