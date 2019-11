Age of Empires 4 avrà microtransazioni? Gli sviluppatori rispondono

Durante l’evento X019 di Londra, Microsoft si è notevolmente concentrata sugli annunci a tema Xbox One, ma non per questo ha completamente ignorato i fan PC. Questi ultimi hanno infatti potuto gioire grazie al reveal del gameplay di Age of Empires 4. Il creative director, Adam Isgreen, ha inoltre sfruttato l’occasione per darci qualche dettaglio aggiuntivo legato al gioco, alle sue meccaniche e, sopratutto, al modello economico.

Tramite un’intervista rilasciata ai microfoni di PCGamesN, Isgreen ha affermato: “L’idea delle microtransazioni un gioco di strategia in tempo reale non è credibile. DLC, espansioni, tutte queste cose saranno esplorate all’interno di Age of Empire 4.”

Isgreen ha inoltre spiegato che, pur essendo Relic Entertainment sviluppatore di Age of Empires 4, sarà World’s Edge a occuparsi delle espansioni, sia per questo gioco che per gli altri capitoli del brand, come Age of Empires 2 Definitive Edition. Parlando di quest’ultimo capitolo, ha però specificato che non ci saranno altre civiltà, visto che sono già molte e i pro-player non amerebbero vederne altre. Il team si consulterà con la community per decidere cos’altro aggiungere, come ad esempio delle modalità di gioco extra.

Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato fino a questo punto su Age of Empires 4? La nuova proposta di Relic Entertainment e Microsoft vi sta colpendo, oppure speravate in qualcosa di molto diverso per questo gioco?