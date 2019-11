Age of Empires 4, il direttore creativo promette molte novità da X019

Age of Empires 4 sarà certamente a X019: il direttore creativo della serie lo ha confermato durante l'ultimo streaming ufficiale della serie.

La presenza di Age of Empires 4 all’evento X019 è ormai di fatto confermata. Nel corso dell’evento di Microsoft arriveranno sicuramente nuove informazioni importanti e magari anche un’eventuale comunicazione sulla data d’uscita sull’atteso nuovo capitolo della serie. Il titolo annunciato ufficialmente due anni fa e sviluppato da Relic Entertainment sarà certamente presente all’evento che si terrà a Londra dal 14 al 16 novembre.

A confermarlo ancora una volta è stato il direttore creativo della serie Adam Isgreen parlando del prossimo evento Microsoft durante l’ultimo streaming ufficiale sul canale YouTube del gioco. Dopo una domanda del community manager Joe Homes su alcuni interrogativi dei giocatori, Isgreen ha detto: “Per chi sarà all’X019 ci saranno molte cose interessanti su Age of Empires. La definitive edition del secondo capitolo sarà sicuramente giocabile”.

Isgreen ha poi raccomandato ai fan di Age of Empires di seguire le varie dirette dell’evento perché “potrebbe esserci qualcosa di interessante che verrà mostrato. Penso che ci sarà molto da divertirsi” ha concluso il direttore creativo.

Sul sito ufficiale di Age of Empires 4 è intanto apparso un conto alla rovescia che sembra coincidere con l’inizio di X019 e preceduto da una frase inequivocabile: “La prossima avvenuta comincia in…”. Inoltre è quasi certo che ad accompagnare l’annuncio ci sarà anche un nuovo video, probabilmente di gameplay, dato che quello di annuncio era stato diffuso già nel 2017 e in questi due anni i giocatori della serie hanno atteso qualche nuova informazione. Intanto i fan si preparano anche all’ormai imminente uscita di Age of Empires 2: Definitive Edition ovvero una versione celebrativa per il ventennale del più famoso episodio della serie con grafica rinnovata sino a 4K, una colonna sonora rimasterizzata e nuovi contenuti del pacchetto The Last Khans con tre campagne e quattro nuove civiltà.