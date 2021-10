Age of Empires 4 | Trucchi e scorciatoie

I trucchi e le scorciatoie sono due variabili fondamentali dei videogiochi di strategia. Age of Empires 4 non fa differenza e come tutti i capitoli della saga presenta entrambi, anche se per i primi c’è ancora un po’ da aspettare, come vedremo più avanti, mentre le seconde sono già disponibili. Vediamo quindi la lista completa di tutte le scorciatoie da tastiera e i trucchi di Age of Empires 4.

Trucchi di Age of Empires 4

I trucchi sono praticamente un elemento che non può mancare in nessun RTS, tanto da diventare quasi una tradizione di questa tipologia di giochi. Una tradizione iniziata proprio dai primi capitoli di AoE che avevano tantissimi cheats e codici da inserire, anzi sono sicuro che molti di voi li hanno usati e ricordano, oltre ai classici trucchi per ripristinare le risorse e guadagnare oro, anche quelli che facevano apparire vere e proprie unità della morte con pistole laser, armi nucleari, macchine lanciamissili, cavalieri neri e chi più ne ha più ne metta.

Ebbene, il direttore creativo di World’s Edge, società che insieme a Relic Entertainment ha sviluppato il gioco, ha confermato, in un’intervista a RockPaperShotgun, che i trucchi di Age of Empires 4 sarebbero stati rilasciati dopo il lancio del gioco.

Al momento, non c’è ancora una data di uscita per i trucchi di Age of Empires 4, ma vi aggiorneremo non appena avremo informazioni a riguardo.

Scorciatoie di Age of Empires 4

Age of Empires 4

Le scorciatoie da tastiera sono invece già disponibili su Age of Empires 4 e sono una vera e propria manna dal cielo visto che i giochi di strategia solitamente richiedono al giocatore di eseguire tantissime azioni al minuto: dal selezionare gruppi di unità ed edifici fino al salvataggio rapido o alla produzione in massa di un dato elemento. Ecco quindi tutte scorciatoie che potrete effettuare con la tastiera in Age of Empires 4:

Selezionare tutte le unità sullo schermo – Ctrl + A / Ctrl + K

– Ctrl + A / Ctrl + K Accedere al pannello interfaccia utente secondaria – Y (con un’unità selezionata) / Ctrl + Y

– Y (con un’unità selezionata) / Ctrl + Y Annulla / Deseleziona / Menu – Tasto ESC

– Tasto ESC Menù di gioco – F10

– F10 Salvataggio rapido – F8

– F8 Caricamento rapido – F9

– F9 Focus sull’unità selezionata – F5

– F5 Segui l’unità selezionata – HOME

– HOME Scorri le unità selezionate (avanti) – Tab / Freccia destra

– Tab / Freccia destra Scorri le unità selezionate (indietro) – Ctrl + tab / Freccia sinistra

– Ctrl + tab / Freccia sinistra Gruppi di controllo – Ctrl + 0-9 per impostare, quindi premere 0-9 per selezionare. Funziona anche con il tasto NUM

– Ctrl + 0-9 per impostare, quindi premere 0-9 per selezionare. Funziona anche con il tasto NUM Seleziona tutti gli edifici militari – F1 / M

– F1 / M Seleziona tutti Edifici economici – F2 / K

– F2 / K Seleziona tutti gli edifici di ricerca – F3 / O

– F3 / O Seleziona tutti i punti di riferimento, le meraviglie e i centri della capitale – F4 / P

– F4 / P Percorri i centri storici in bicicletta – H / L

– H / L Focus nel centro della capitale – Ctrl + H / Ctrl + L

– Ctrl + H / Ctrl + L Scorri le singole unità di monaci – ` (apostrofo) / ]

– ` (apostrofo) / ] Scorri le singole unità Scout – / o [

– / o [ Scorri le unità Idle Economy – . (punto) / N

– . (punto) / N Seleziona tutti gli abitanti del villaggio inattivi – Ctrl + . (punto) / Ctrl + freccia su

– Ctrl + . (punto) / Ctrl + freccia su Seleziona tutti gli abitanti del villaggio – Ctrl + Maiusc + V / Freccia su

– Ctrl + Maiusc + V / Freccia su Riporta tutti gli abitanti del villaggio al lavoro – Ctrl + Maiusc + R / PgSu

– Ctrl + Maiusc + R / PgSu Scorri le unità militari inattive – , (virgola) / freccia giù

– , (virgola) / freccia giù Seleziona tutte le unità militari inattive – Ctrl + , (virgola) / Ctrl + freccia giù

– Ctrl + , (virgola) / Ctrl + freccia giù Seleziona tutte le unità militari – Ctrl + Maiusc + C / Ctrl + M

– Ctrl + Maiusc + C / Ctrl + M Produzione in massa di 5 unità di dato tipo – Maiusc + pulsante clic / Maiusc + [tasto rapido produzione unità]

– Maiusc + pulsante clic / Maiusc + [tasto rapido produzione unità] Elimina unità o edificio – Elimina (mantieni)

– Elimina (mantieni) Chat globale [Tutti] – Maiusc + Invio o \

– Maiusc + Invio o \ Chat di squadra [Team] – Invio o /