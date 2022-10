Nel corso della serata di ieri, Microsoft ha ufficializzato quello che è stato per un po’ di tempo il segreto di Pulcinella, ovvero l’arrivo della serie di Age of Empires su Xbox. L’annuncio è giunto nel corso dei festeggiamenti per i 25 anni della serie e includerà l’arrivo di due capitoli della serie nel corso del prossimo anno.

Partiamo, ovviamente, dai titoli in dirittura d’arrivo sulle console di casa Microsoft. Saranno due i giochi della serie ad arrivare: Age of Empires 2 e Age of Empires 4. Il secondo capitolo arriverà il 31 gennaio 2023, mentre il quarto sarà lanciato sempre nel 2023, ma la data di uscita non è ancora stata annunciata. Entrambi i giochi arriveranno su Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Il loro arrivo sarà ovviamente incluso nel Game Pass, così come sarà supportato anche il Cloud Gaming, come ogni gioco per console.

Come era facilmente immaginabile, entrambi i giochi supporteranno inoltre mouse e tastiera ma saranno pienamente compatibili anche con il pad di Xbox. In aggiunta sarà anche supportato il cross play, permettendo così ai giocatori console di poter avviare partite insieme agli utenti PC. Chiaramente saranno supportate tutte le versioni dei titoli, sia quelle Steam che quelle del client di Xbox presente su PC.

We heard your pleas, and we agree that now is the perfect time—we're aging up and heading to the console age! Age of Empires II: Definitive Edition and Age of Empires IV are coming to Xbox consoles and xCloud in 2023. Check out the trailer and mark your calendar! #AoE25 pic.twitter.com/YXpTKHCDaf — AgeOfEmpires (@AgeOfEmpires) October 25, 2022

In base alla risposta, probabilmente questo è solamente l’inizio di un percorso che avvicinerà ulteriori giochi prettamente per PC alle console di casa Microsoft. Un esempio lo abbiamo già visto in passato, con il lancio di Microsoft Flight Simulator: il simulatore di volo è nato infatti esclusivamente per computer, ma dopo poco tempo ha trovato casa anche su Xbox Series X e Xbox Series S. Una conferma aggiuntiva del fatto che la casa di Redmond non intende mettere barriere tra i giocatori, anche se ovviamente porting di questo genere richiedono tempo e investimenti sostanziosi.