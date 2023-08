Durante l’evento di apertura della Gamescom 2023, è stato presentato un nuovissimo trailer di Age of Empires 4: Anniversary Edition che, a sorpresa, arriva oggi sulle console della famiglia Xbox, oltre che su Game Pass Ultimate.

Questa notizia arriva proprio mentre l’attesa per Starfield, in arrivo il prossimo 6 settembre, ha raggiunto il suo culmine, anche grazie all’ottimo trailer mostrato proprio in apertura della Opening Light Live.

I possessori di una console Xbox possono ora godere di un’altra esclusiva di alta qualità che non solo rimpolpa il già vario catalogo di titoli a disposizione per la console ma mostra quando Microsoft voglia continuare a sfrutare la tecnica dello “Shadow Drop” per stupire i giocatori con annunci a sopresa di indubbio effetto.

Age of Empires 4: Anniversary Edition è ora giocabile su Xbox One e Xbox Series X|S. Il trailer ha mostrato alcune impressionanti sequenze di gameplay della versione console, la quale sembra mantenere un livello di qualità eccezionale. L’auspicio è che la versione per console sia all’altezza della controparte PC, non solamente nei contenuti (già ampiamente elogiati da pubblico e critica), quanto più in un sistema di controllo ripensato per risultare agile e pratico anche utilizzando un controller.

Al momento siamo curiosi di sapere se Age Of Empires 4 sfrutterà l’ottimo “Play Everywhere” di Microsoft, che permette di acquistare un gioco una sola volta e fruirne ovunque sia disponibile l’app xbox (quindi su pc e console) ma, al momenot, sappiamo solo che il prezzo è rimasto invariato per la versione Xbox, venendo venduto a 39,99€