Age of Empires IV è stato lanciato nel corso del 2021 ma, come molti titoli recenti, continuerà ad aggiornarsi anche durante il 2022. Il titolo di Relic Entertainment ha riscosso da subito un grande successo e si appresta dunque ad introdurre la seconda stagione. Vi abbiamo già parlato di alcune delle novità che saranno introdotte nel prossimo aggiornamento ma, con un comunicato, gli sviluppatori hanno diffuso i dettagli completi e la data di inizio per questa nuova stagione del loro strategico.

Alcune delle aggiunte più interessanti arrivano, infatti, dal comparto tecnico e sono state mostrate dagli sviluppatori in un trailer dalla durata di oltre due minuti. Age of Empires IV, nella seconda stagione introdurrà diversi miglioramenti alla stabilità e alla qualità della vita in generale. Tra queste, le più interessanti sono la possibilità di rimappare i tasti di scelta rapida, il selettore del colore per i giocatori e un sistema di preferenze per le mappe.

Proprio dalle mappe arrivano le ulteriori novità introdotte dalla nuova stagione di Age of Empires IV. Oltre alla nuova mappa The Pit, infatti, i giocatori ritroveranno gran parte delle mappe contenute nella prima stagione con alcune variazioni. Ad esempio, King of the Hill sarà aggiunta alle partite classificate mentre alcune mappe come Mongolian Heights e Ancient Spires sono state aggiornate.

Inoltre, la seconda stagione di Age of Empires IV porta con sé l’azzeramento di tutte le classifiche. I giocatori dovranno dunque ricominciare la propria scalata verso la vetta. Infine, con la nuova stagione che prenderà il via il 12 luglio 2022, arriveranno anche una serie di eventi a tema che, a partire da luglio, si svolgeranno periodicamente fino ad ottobre 2022. Gli eventi avranno come protagonisti dei mostri mitologici ed offriranno ricompense a tema che saranno collegate alla stagione. Insomma, questo 2022 si prospetta decisamente vivo per il titolo strategico sviluppato da Relic Entertainment.