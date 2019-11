Age of Empires IV avrà una grandissima varietà di civiltà

Age of Empires IV si è fatto attendere per mesi e mesi ed ora è finalmente giunto il momento di venire a conoscenza di ulteriori dettagli sul quarto capitolo di questa saga storica. Proprio ieri sera il titolo sviluppato da Relic Entertainment si è mostrato con un nuovo trailer di gameplay sul palco dell’Inside Xbox. Subito dopo la conferenza gli sviluppatori hanno dato nuovi dettagli sul titolo svelando nuovi dettagli sulle meccaniche di gioco.

Alcuni membri del team hanno risposto alle domande dei giornalisti rivelando che in Age of Empires IV ogni civiltà tra quelle presenti nel gioco avrà delle caratteristiche uniche che spingeranno il giocatore ad avere un approccio tattico sempre differente ad ogni nuova partita.

Il creative director del gioco, Adam Isgreen, ha dichiarato: “Ci sono un bel po’ di civiltà nel gioco e uno degli aspetti che rende Age o Empires IV diverso dai suoi predecessori è che nei vecchi capitoli le civiltà erano molto simili tra loro. Certo, avevano unità diverse e alcune tecnologie esclusive, ma ognuna di esse si giocava in maniera molto simile alle altre. In Age of Empires 4 non sarà più così.”

Oltre ad Age of empires IV l’Inside Xbox ha portato alla luce anche molti altri annunci davvero sorprendenti che vanno da Everwild, nuova IP di Rare fino a Grounded, il nuovo titolo sviluppato da Obsidian Entertainment. Cosa ne pensate di quello che abbiamo visto finora di Age of Empires IV? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.