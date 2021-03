Age of Empires 4 verrà mostrato a breve, ecco quando

Adesso è ufficiale! La saga di Age of Empires si sta preparando al suo evento dedicato (Fan Preview)! La notizia giunge dal canale YouTube di Xbox che ha distribuito un breve (ma intenso) trailer di presentazione. Ovviamente, troverà spazio all’interno dello show l’attesissimo quarto capitolo della saga pubblicata da Microsoft, a distanza di quattro anni dal suo annuncio, e a due dalla rivelazione dell’ambientazione medioevale.

Segnatevi sul calendario il 10 aprile 2021 perché, alle ore 17:00 italiane, sarà possibile visionare la Fan Preview. Oltre a nuovi contenuti, come civiltà e missioni, per gli altri titoli della saga da poco rimessi a lucido su Xbox e PC, i fan attendono in trepidante attesa novità su Age of Empires 4. Vedremo finalmente un gameplay dello strategico in tempo reale sotto sviluppo presso gli studi di Relic? Troppo presto per saperlo, ma le probabilità (considerando anche un annuncio ben strutturato) sono molto elevate. Vi invitiamo, perciò, a restare aggiornati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti.

La saga, inoltre, ha raggiunto il miliardo grazie alle 25 milioni di copie vendute in tutto il mondo, confermando quanto predetto dal creative director di Age of Empires 4, Adam Isgreen, che dichiarò in un’intervista quanto segue:

“La cosa interessante è che tutti i giocatori che hanno giocato agli RTS o ai MOBA ne capiscono molto di giochi di strategia in tempo reale, e questo vale anche per chi non ne ha mai giocato uno prima. E ogni volta che mettiamo il gioco di fronte ai fan, iniziano a giocarci e dicono oh, mi manca questo tipo di gioco. Posso prendermi il mio tempo, posso costruire qualcosa in 20 minuti. Nonostante il genere RTS potrebbe non star ricevendo le attenzioni di una volta, solo perché la popolarità va a cicli, tutti i nostri dati mostrano che ci sono ancora tantissimi giocatori che giocano agli RTS, e il loro tempo è tutt’altro che finito”.