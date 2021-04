Age of Empires: tutte le novità dal Fan Fest

Il Fan Fest dedicato ad Age of Empires ha avuto modo di svelare alcune novità in arrivo per il nuovo capitolo ma non solo. Microsoft ha infatti messo al centro dell’evento anche i capitoli due o tre rimasterizzati, disponibili in versione Definitive Edition su Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass.

Age of Empires 4

Per quanto riguarda Age of Empires 2, Microsoft ha annunciato una nuova espansione, chiama Dawn of the Dukes. Il suo arrivo è previsto nell’estate del 2021 e porterà i giocatori nell’Europa dell’Est. Presente anche la modalità cooperativa, dove sarà possibile giocare insieme ad altri fan dello strategico alcune sessioni di gioco.

Age of Empires 3 invece sarà arricchito di due nuove civiltà: quella statunitense, in arrivo il 13 aprile, con nove unità inedite, una nuova città e una meccanica di sviluppo completamente inedità e le Civiltà africane, di cui però non si conoscono ancora i dettagli in merito, visto che quest’ultimo add-on sarà disponibile solamente alla fine del 2021.

Le novità più importanti però sono sicuramente quelle riguardanti Age of Empires 4. La nuova incarnazione dello strategico in tempo reale infatti è stata protagonista di un lungo reveal di gameplay, che ha svelato una nuova civiltà, una nuova campagna e l ‘arrivo di una closed beta destinata a tutti coloro iscritti al programma Insider. Svelata anche la finestra di lancio: autunno 2021. Il titolo arriverà su PC (via Steam), Microsoft Store e sarà ovviamente incluso su Xbox Game Pass per PC al day one.

Il Fan Fest di Age of Empires ha sicuramente svelato molte novità per il franchise. Non ci resta dunque che attendere novità in merito per quanto riguarda una precisa data di uscita del quarto capitolo e dei nuovi contenuti in dirittura d’arrivo per la seconda e la terza incarnazione dello strategico in tempo reale. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità ufficiali in merito.