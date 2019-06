Age of Mithology: Microsoft non si è dimenticata del gioco

Age of Mithology potrebbe tornare sui nostri PC con una Definitive Edition: non c'è nulla di certo, ma gli sviluppatori ci stanno pensando.

Age of Empires è al centro dell’attenzione in quest’ultimo periodo, visto che siamo sempre più vicini ad Age of Empire 2 Definitive Edition e attendiamo l’annuncio della data di uscita di Age of Empire 4. La domanda di molti appassionati del genere però è: cosa significa tutto questo per Age of Mithology? La serie basata sugli dei antichi non è affatto stata dimenticata da Microsoft.

Il creative director di Age of Empire, Adam Isgreen, ha parlato ai microfoni di Eurogamer.com: “Dopo aver avuto a che fare con tre Definitive Edition e con il quarto capitolo in lavorazione, vorremmo guardare indietro e cercare di capire cosa potremmo fare con Myth. Io lo adoro, non lo abbandoneremo: capiremo cosa potremo fare con lui.“.

Questo commento arriva in risposta a una domanda su una possibile Definitive Edition di Age of Mithology, quindi non si è parlato di un potenziale seguito. Nondimeno, Microsoft ha annunciato l’apertura di un nuovo studio dedicato a Age of Empire, quindi il publisher si sta chiaramente preparando a supportare queste serie.

Inoltre, “molto presto” sarà disponibile una patch per Age of Mithology Extended Edition, la versione remaster HD del 2014. Isgreen ha affermato che “ci sono una serie di exploit e altre cose che i giocatori amerebbero veder eliminate, lo sappiamo bene, quindi lo faremo.”

Per ora possiamo divertirci con la Definitive Edition del primo Age of Empire, la quale arriverà su Steam presto. Diteci, cosa ne pensereste di una DE di Age of Mithology? Vi piacerebbe? O preferireste giocare direttamente a un secondo capitolo?