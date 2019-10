Age of Wonders Planetfall: annunciata l’espansione Revelations

Paradox Interactive ha appena annunciato Revelations, la prima interessante espansione del buon Age of Wonders Planetfall.

Paradox Interactive ha annunciato oggi che l’ottimo strategico 4X Age of Wonders Planetfall riceverà a novembre una prima espansione, conosciuta con il nome di Revelations.

Tale contenuto aggiuntivo espanderà la storia alla base del titolo ed introdurrà il personaggio Heritor, il discendente della dinastia Es’Teq, impegnato ad usare antiche arti per far risorgere milioni di seguaci e imporre il proprio dominio sull’intero universo.

Revelations durerà all’incirca una decina di ore e sarà suddiviso in due differenti campagne, con più di 30 nuove location da esplorare. Ognuna di essa traboccherà di segreti e ricompense da scoprire e guadagnare. La tecnologia segreta di Heritor, aggiunta in questa espansione, permetterà inoltre di prosciugare l’essenza dei nemici; essenza che potrà poi usare per scatenare potenti abilità, evocare nuovi alleati e, addirittura, creare armi basate sull’entropia. Revelations introdurrà inoltre anche i Forgotten, fazione NPC della sfortunata prole rifiutata da Heritor, e i Reaper, degli assassini robot.

La prima espansione di Age of Wonders Plantetfall, Revelations, uscirà il prossimo 19 novembre ad un prezzo di 15 euro.

Age of Wonders Planetfall è un titolo decisamente interessante, contenutisticamente ricco e qualitativamente valido. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare qui, infatti: “Age of Wonders Planetfall offre un numero di contenuti più che sufficiente per gli appassionati di strategia non sbilanciandosi comunque troppo nella sua offerta e rimanendo saldo su una struttura tradizionalista fatta di una campagna, scenari modificabili generati proceduralmente e il multiplayer.”

Che ne pensate di questa notizia, avete già giocato l’esperienza base del titolo di Paradox o stavate prima aspettando qualche espansione? Revelations secondo voi riuscirà a migliorare ulteriormente la già comprovata formula alla base del titolo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!