Airhead: il platform metroidvania arriva nel 2021

Il mondo dei videogiochi sta per mettere mani – e testa – su un promettente titolo platform in uscita per il prossimo anno: è stato annunciato Airhead! Il gioco vedrà il suo protagonista tuffarsi in buie caverne, esplorare antiche strutture nel tentativo di risolvere il mistero del significato della Testa in quel suo mondo. Come vedete dal video, giocherete come Corpo o “Body”, che si unisce a Testa o “Head” – una calotta cranica che ha perso il suo cuore di pompaggio d’aria – in un’avventura piena di amicizia e responsabilità. La descrizione ufficiale:

Inizia la tua avventura come Corpo, che testimonia la tragica separazione da Testa e dal suo cuore che pompa aria a causa di una macchina sconosciuta. Quando il cuore gli viene portato via, Corpo salta nel cuore dell’azione per salvare la sua Testa abbandonata. Dovrai utilizzare i dispositivi di serbatoi d’aria in giro per il mondo di gioco per mantenere Testa gonfiata e per scoprire la vera connessione tra il cuore rubato e la tecnologia gettata nel mondo distopico di Airhead.

Airhead

Il gioco presenterà meccaniche uniche legate sia alla testa del personaggio che al suo corpo, entrambi verranno utilizzati per risolvere i puzzle dei livelli che richiederanno abilità nel saper usa testa e corpo alcune volte separatamente, mentre altre volte separatamente. Il trailer ci mostra molto in termini di gameplay e possiamo notare diverse feature:

Un’esperienza platform 2.5D altamente immersiva in un mondo di gioco stile Metroidvania;

Uno stile grafico accattivante, che abbraccia colori caldi e ombre cupe;

Puzzle che richiedono un uso intelligente della sinergia tra Corpo e Testa

Una storia che parla di scoperta, amicizia e responsabilità

Una miriade di creature e macchine che vi ostacoleranno o ti aiuteranno durante l’avventura

Come detto sopra, il gioco è stato calendarizzato per essere lanciato, su Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One, nel 2021. Quindi dovremo aspettare un po’ prima di poterci tuffare nel mondo di Airhead!