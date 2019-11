Airplane Mode vi metterà nei panni di un passeggero di un volo di linea

Airplane Mode è un gioco PC in uscita nel 2020 che permetterà di simulare un volo di linea intercontinentale della durata di sei ore.

Nella storia di videogiochi si sono visti titoli un po’ di tutti i tipi ma Airplane Mode, sviluppato da Bacronym, sembra destinato a vincere il premio di simulatore più improbabile degli ultimi anni. Questo titolo per PC infatti vedrà i giocatori vestire i panni di un passeggero di un volo di linea intercontinentale promettendo (senza prendersi troppo sul serio) di far vivere “in tempo reale tutte le emozioni di un volo di linea della durata di sei ore”.

Le informazioni disponibili sul gioco promettono una ricostruzione dettagliata di tutti gli elementi della cabina di un aereo: il design dei sedili, lo schermo (con tanto di telecomando) e ancora il comportamento degli altri passeggeri e del personale di bordo. Sarà possibile trascorrere il tempo leggendo libri, consumando pasti o usando lo smartphone. Bacronym promette inoltre situazioni sempre diverse ogni volta che si inizierà una nuova partita.

Airplane Mode promette, tra le altre “caratteristiche”, un servizio taxi, decollo e atterraggio, immagini satellitari della rotta dell’aereo, istruzioni di sicurezza realizzate da un team di esperti, eventi casuali come turbolenze, malfunzionamento del wi-fi e ritardi, intrattenimento a base di film anni 30 e suoni realistici della cabina (i bambini che piangono non saranno garantiti a ogni partita).

Il gioco sarà pubblicato da AMC Games, editore indipendente di giochi indie del gruppo AMC che in passato ha avviato delle partnership con altri editori per i titoli della sua serie The Walking Dead. Airplane Mode sarà mostrato in anteprima il 12 novembre nel corso dell’evento di solidarietà Desert Bus For Hope 2019 che ha come filo conduttore quello che è considerato il gioco più noioso della storia, per l’appunto Desert Bus (disponibile gratuitamente su Steam in versione VR). Airplane Mode ha una pagina su Steam e potete già inserirlo nella vostra lista dei desideri. Il decollo è previsto per il 2020 (e il posto accanto al finestrino sarà garantito).