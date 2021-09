AK RIG bootcamp: il nuovo evento dedicato al gaming e al PC! I dettagli per partecipare

l’Esport Palace di Bergamo è sempre in prima linea per proporre tanti nuovi eventi e iniziative davvero imperdibili per chi ama il mondo del gaming e tutto ciò che gli ruota intorno. Tra i prossimi eventi da non perdere c’è sicuramente l’AK RIG bootcamp, un evento per gli amanti dei videogiochi e di tutto il mondo PC.

L’AK RIG bootcamp sarà un evento con diversi workshop dedicati ai mondi del modding, overclocking, PC Gaming e content creation, il tutto insieme ad una serie di ospiti come Jakidale, Blink46, HontasG, rsannino, Explore Modding, Kunos Simulazioni di Assetto Corsa e i ragazzi di AnotheReality.

Il tutto prenderà vita venerdì 24 settembre all’Espot Palace di Bergamo, a partire dalle ore 14:00. Ci sarà la possibilità di seguire dal vivo l’evento per sole 15 persone, e ci si può prenotare compilando questo form.

Se non riuscirete a partecipare dal vivo ma siete curiosi di assistere a questo evento, sappiate che il tutto verrà trasmesso in streaming sul canale Twitch dell’Esport Palace di Bergamo.