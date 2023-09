Sebbene l’estate stia per finire, è comunque possibile trovare qualche nota positiva in questo periodo poco amato. Svariati store, infatti, stanno proponendo offerte per iniziare il nuovo anno scolastico e lavorativo con il piede giusto, e dopo l’Amazon Gaming Week di cui vi abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, ora anche GOG ne approfitta per dare il via a un’ondata di salti di fine estate, con tantissimi titoli scontati fino al 90%!

Da titoli recenti a classici intramontabili, il catalogo dei saldi di fine estate di GOG è veramente ampio, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Inoltre, nuovi giochi vengono messi in offerta ogni giorno, per cui vi consigliamo di visitare più volte la pagina fino alla fine della promozione, l’11 settembre, per scoprirli tutti.

Tra i giochi più interessanti in sconto vi è senza dubbio Yakuza: Like a Dragon, disponibile a soli 29,99€ invece di 59,99€. Il titolo vi metterà nei panni di Ichiban Kasuga, uno yakuza di basso rango che viene messo in fin di vita dall’uomo di cui si fidava di più. Dovrete, dunque, impugnare una mazza da baseball a dir poco leggendaria, mostrando le vostre abilità in combattimenti RPG dinamici all’interno di un Giappone moderno a dir poco magnifico.

Avrete a disposizione 19 lavori unici, dalla guardia del corpo al musicista, e potrete utilizzare praticamente qualsiasi cosa per fare piazza pulita: ombrelli, cartelli stradali, biciclette, avrete l’imbarazzo della scelta. Quando non starete facendo a botte, invece, potrete rilassarci nell’arcade locale per giocare a qualche classico SEGA, scoprire 50 sottotrame secondarie uniche o semplicemente esplorare e godervi la vista da una delle affascinanti strade giapponesi.

Un altro titolo assolutamente imperdibile è The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, in offerta a soli 15,00€ invece di 49,99€. In questo spettacolare RPG, nonché uno dei più acclamati di tutti i tempi, vestirete i panni di Geralt of Rivia, cacciatore di mostri mercenario; il vostro attuale compito è quello di trovare Ciri, la Figlia della Profezia, praticamente un’arma vivente che può alterare la forma del mondo.

La Complete Edition include il gioco base, ovvero un’avventura open world lunga più di 100 ore, oltre a entrambe le espansioni uscite, che racchiudono 50 ore extra di gameplay. Inoltre, questa versione è stata ottimizzata per la nuova generazione, includendo miglioramenti tecnici e visuali, molti più dettagli, ray-tracing in tempo reale e molto altro.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi titoli in sconto su GOG, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata ai saldi di fine estate per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che la promozione sarà valida solo fino all’11 settembre, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

