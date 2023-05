Alan Wake 2, da quando è stato annunciato, è attualmente il progetto più ambizioso di Remedy. Quando si parla di Sam Lake, d’altronde, non c’è da stupirsi: la meraviglia creata da una delle penne più abili del panorama videoludico racconta di un universo unico nel suo genere, capace di sorprendere e lasciare di stucco chiunque ami i collegamenti fra Control e Alan Wake come il sottoscritto. Su GameDivision ne ho parlato in maniera esaustiva in passato e le grande novità sono le stesse che hanno dato nuova linfa alla saga.

L’iconico scrittore, comparso inoltre nel DLC dell’ultima fatica del team, è uno dei personaggi più interessanti del medium. Sospeso ancora tra Bright Falls e quell’incubo composto dalla nube dell’oscurità e dai suoi oscuri presagi, Alan Wake è ancora alla ricerca della verità. Dopo l’incredibile successo della remastered dedicata alla prima iterazione, la seconda proposta di Remedy si è concentrata proprio su un seguito della magnifica serie che potrebbe offrire emozioni e situazioni inaspettate. Ancora non si sa molto della trama di Alan Wake 2, sebbene si possa immaginare cosa sta passando il protagonista, avvolto da un buio perenne e dalla paura che ormai lo controlla totalmente.

Nel trailer, infatti, è stato mostrato un gameplay di gioco che appare più affinato e trattato con una cura encomiabile da parte del team. E a non mancare, ovviamente, è la luce di una torcia che illumina un buio ancora più verosimile e avvolgente rispetto al passato.

Se c’è una cosa che Alan Wake si porta con sé, d’altronde, è la sorpresa: la data fissata per la pubblicazione è il 17 ottobre 2023, un momento non particolarmente pieno di uscito che potrebbe giovare alla nuova proposta del geniale Sam Lake, pronto a tornare nuovamente alla ribalta in tutto il suo splendore. Se l’oscurità è qualcosa che avvolge e sorprende, è soprattutto grazie ai temi raccontati in Alan Wake, una delle migliori opere create da Sam Lake.