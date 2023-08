Alan Wake 2 è stato rimandato. L’annuncio è stato dato da Remedy attraverso i canali ufficiali. Non vi preoccupate però, perché lo slittamento è di solo 10 giorni, di conseguenza vedremo il gioco in uscita il prossimo 27 ottobre 2023 su Xbox Series X|S, PC e PS5.

I motivi di questo rimando sono stati molto trasparenti: il gioco sarebbe uscito infatti in mezzo ad altri titoli che avrebbero potuto compromettere le vendite di questo atteso seguito.

“Ottobre è un mese incredibile per l’uscita di giochi e speriamo che questo rinvio dia più spazio a tutti per godersi i propri giochi preferiti”,

“Non vediamo l’ora di mostrarvi cosa sta combinando il romanziere preferito di tutti nel Luogo Oscuro alla Gamescom 2023 della prossima settimana. Grazie per la vostra pazienza!” Queste le parole di Remedy.

Ovviamente ottobre rimane un mese super impegnativo, tra Marvel’s Spider-Man 2, Lords of the Fallen, Assassin’s Creed Mirage, Super Mario Wonder e Forza Motorsport c’è davvero da mettersi le mani nei capelli dal numero di uscite. Oltretutto, ricordiamo che il seguito capitolo di Alan Wake verrà rilasciato solo ed esclusivamente in digitale e ciò complicherà ancora di più tutte le vendite.

Senza dubbio il 2023 verrà ricordato come uno degli anni più importanti della storia videoludica, non solo per la mole di pubblicazione, ma anche e soprattutto per la qualità dei contenuti rilasciati. Per noi videogiocatori è una vera festa.