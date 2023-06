Alan Wake 2 si è mostrato ancora una volta alla Summer Game Fest 2023 dopo il PlayStation Showcase di due settimane fa. Sul palco, infatti, è salito Sam Lake, il celeberrimo scrittore dell’universo Remedy, chiacchierando e spiegando maggiormente le varie narrazioni. Gli intrecci narrativi, quindi, sono due: uno tutto da scoprire e l’altro, invece, che presenta il protagonista della serie.

L’autore, inoltre, ha sottolineato l’importanza della nuova protagonista Alex Casey, che promette potrebbe regalare effettive sorprese, come ha spiegato ottimamente la figura di Alan Wake e l’evoluzione del suo personaggio, ancora oggi unico nel suo genere. La presenza di Sam Lake, in tal senso, è ottima: significa che l’opera, in uscita il prossimo ottobre solo in digitale, è certamente l’opera che fa gola a chiunque abbia amato il capitolo precedente. Ora non serve altro che attendere ed esplorare il Dark Place, un luogo realmente orribile.