Con l’arrivo sul mercato di console come la PS5, offerta anche in una versione Digital priva di lettore ottico, era solo questione di tempo prima che anche un gioco tripla A venisse rilasciato soltanto in versione digitale, senza una versione fisica: uno dei primi esempi è Alan Wake 2, il cui rilascio è stato annunciato da poco per il prossimo 17 ottobre.

Lo sviluppatore del gioco, Remedy Entertainment, ha confermato che non sarà possibile acquistare una copia fisica di Alan Wake 2 poiché non verranno proprio stampate, per diversi motivi che la società si è premurata di raccontare nel dettaglio ai suoi fan.

Il primo dei motivi è proprio l’andamento del mercato: i giochi fisici interessano sempre meno ai videogiocatori e stanno rapidamente diventando un oggetto da collezione; il secondo motivo è legato al prezzo, poiché stampare un gioco fisico e spedirlo in giro per il mondo ha dei costi importanti – che vengono tagliati alla radice se si decide di distribuire il gioco solo in versione digitale.

Infine il terzo motivo, che in realtà ci portiamo dietro da anni e che raramente è stato affrontato apertamente da una software house come in questo caso, è che se anche fosse stato stampato in una versione fisica su disco, il gioco avrebbe comunque avuto bisogno di un download aggiuntivo per essere giocabile, rendendo fondamentalmente inutile aver acquistato la copia fisica.

Le motivazioni di Remedy sono assolutamente valide e siamo sicuri che tra i lettori ci sono tanti videogiocatori che non acquistano un gioco fisico da diversi anni; inoltre, sapere che Alan Wake 2 potrà costare leggermente meno dei canonici 70 € poiché viene distribuito solo digitalmente a tutti ci rende un po’ più simpatica anche la Epic Games Publishing, la casa che si occupa proprio di pubblicare il gioco.

E no, non c’è nemmeno da sperare che il gioco esca su disco in futuro, dato che è stata la Remedy stessa a comunicare che non c’è nessun piano futuro per un rilascio fisico.