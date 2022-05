L’annuncio di Alan Wake 2 ha sconvolto in positivo i molteplici appassionati della serie di Remedy. Un secondo capitolo è sempre stato richiesto a gran voce e dopo i diversi rimandi presenti nel più recente Control questa richiesta da parte degli appassionati si è fatta man mano sempre più costante. Ora che il sequel esiste ed è in programma per l’anno prossimo, Remedy ha voluto aggiornare gli appassionati svelando un paio di interessanti dettagli sul gioco.

Sappiamo molto bene che Remedy, in questo periodo, ha diversi progetti in cantiere. Proprio per questo il team finlandese ha voluto aggiornarci sullo stato dei prossimi giochi in arrivo. Tra questi c’è ovviamente anche Alan Wake 2, il quale, stando a quanto ci dice Remedy, si troverebbe in piena fase di sviluppo. Oltre a ciò lo studio ha voluto rilasciare una manciata di concept art davvero molto evocativi.

In tre di queste nuove immagini possiamo dare uno sguardo a quella che saranno le ambientazioni e il mood generale a cui il team si sta ispirando nel corso dello sviluppo. Cittadine deserte illuminate da una fioca luce proveniente dai lampioni e una foresta completamente mangiata dall’oscurità, sono solo alcuni dei paesaggi che attendono Alan Wake in quello che sarà il primo vero survival horror made in Remedy.

ICYMI: Alan Wake 2 is in the full production stage, still on track for 2023.

Remedy have also shared some new concept art. Looks like they've upped the horror. https://t.co/hnjezBhVdb #AlanWake pic.twitter.com/530e9IjWRL

— Okami Games (@Okami13_) May 16, 2022