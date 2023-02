Se state aspettando con ansia l’arrivo di Alan Wake 2, allora Remedy Entertainment ha buone notizie per voi. Al momento l’avventura, sequel di quel gioco originale proposto su Xbox 360 e di recente atterato anche su PC e piattaforme di nuova e vecchia generazione (potete recuperare la vostra copia su Amazon) è ancora prevista per il 2023 e il suo sviluppo, nelle ultime settimane, ha fatto un grande passo in avanti.

Come riportato dal CEO di Remedy Entertainment Tero Virtala, al momento Alan Wake 2 è giocabile dall’inizio alla fine. “Il gioco avrà presto tutti i contenuti al suo posto. A quel punto ci sposteremo verso la ‘puliziaì. Per noi questo franchise è qualcosa di unico, che custodisce dei valori molto importanti”, le parole di Virtala.

Si tratta di un’ottima notizia, che potrebbe farci credere come il suo arrivo sia davvero vicino. Ovviamente è difficile immaginarsi l’annuncio di una data di uscita a breve, ma se tutto proseguirà nel verso giusto (e non abbiamo motivi di credere che succeda il contrario), è molto probabile che il gioco possa davvero vedere la luce nel 2023. E chissà se Remedy Entertainment non renderà la sua prossima avventura protagonista di uno dei prossimi show estivi, come per esempio la Summer Game Fest 2023 oppure l’E3. Insomma, non ci resta che attendere.

Un eventuale successo commerciale potrebbe però non confermare un ipotetico terzo capitolo. A prescindere dal fatto che non siamo ancora a conoscenza dei piani futuri di Remedy Entertainment, Virtala ha anche ammesso che la rimasterizzazione del primo capitolo è ancora lontana dall’andare in profitto. “Quando saremo vicini alla release del secondo capitolo, ci aspettiamo che le vendite del primo aumenteranno, con i fan e nuovi giocatori che vorranno esplorare del primo episodio”, ha dichiarato Virtala. Se sarà davvero così, beh, lo scopriremo solamente nel prossimo futuro.

