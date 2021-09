Alan Wake è tornato! Ufficiale la remastered!

Il ritorno di Alan Wake è stato vociferato in lungo e in largo e dopo anni di attesa finalmente ci siamo. Questo primo pomeriggio i ragazzi di Remedy Entertainment hanno finalmente annunciato l’arrivo di Alan Wake Remastered, andando a sciorinare tutta una serie di dettagli ufficiali su quello che ci attenderà al nostro ritorno a Bright Falls. Vediamo dunque tutto quello che sappiamo su questo graditissimo ritorno di uno dei videogiochi cult della generazione Xbox 360.

L’annuncio è arrivato qualche istante fa, con Remedy che ha pubblicato un post dedicato ad Alan Wake Remastered sul sito ufficiale della propria community. Come annuncia il team finlandese, “I filmati del gioco, i modelli dell’eccentrico cast di personaggi e i maestosi panorami della cittadina di Bright Falls sono stati migliorati per dare ai giocatori un impatto visivo che si abbina alla sua atmosfera cupa e misteriosa”.

Parliamo quindi di un lavoro di rimasterizzazione, niente nuovo engine preso da Control e nemmeno un aumento eccessivo di risoluzione da quanto emerge in questo primo annuncio ufficiale di Remdy. Quel che è certo, però, è che con l’Alan Wake Remastered gli appassionati potranno godere anche di tutti i DLC che vanno a comporre e a definire quello che è il racconto di una delle storie più belle che il panorama videoludico ci abbia mai proposto.

We can't thank you enough for the love and support you've shown #AlanWake these 11 years… but I can try.

I wrote you a letter on our lovely, long-time fan site, @TheSuddenStop.

Welcome to Bright Falls, again, for the first time. ❤️ 🔦 This is for you. https://t.co/XasoyzjttL pic.twitter.com/SSSBRWpCwm

— Sam Lake (@SamLakeRMD) September 7, 2021